- Jesteśmy w stanie wojny. Tak, to się zaczęło jako specjalna operacja wojskowa, ale gdy tylko sformowano tę grupę, gdy Zachód wspólnie do niej przystąpił, stając po stronie Ukrainy, dla nas stało się to wojną - powiedział Pieskow. - Jestem co do tego przekonany i każdy powinien to zrozumieć dla swojej wewnętrznej mobilizacji - dodał. Zdaniem niezależnego anglojęzycznego portalu "The Moscow Times" użycie słowa "mobilizacja" przez Pieskowa może mieć związek z doniesieniami, że Rosja planuje wkrótce rozpoczęcie kolejnej mobilizacji wojskowej w celu zwiększenia sił na froncie.