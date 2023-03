Nie żyje Dima Nova. Tragiczny wypadek muzyka, który krytykował Putina

Dima Nova nie żyje

Największą rozpoznawalność przyniósł mu utwór "Aqua Disco", krytykujący rzekomą rezydencję Władimira Putina wartą 1,3 miliarda dolarów. Był często śpiewany podczas protestów przeciwko rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę, co sprawiło, że protesty te stały się znane jako "imprezy Aqua Disco". Tekst piosenki, skierowany do Putina, wyśmiewa m.in. przepych, w jakim ma żyć rosyjski przywódca: "Zapraszasz mnie do kina i na drinki. Zapraszasz do wdychania dymu z sziszy, do relaksu na okładkach, do oglądania zachodu słońca z twojego marmurowego buduaru. Po prostu nie rozumiesz, że to bardzo stara szkoła".