Politico o decyzjach Putina: jeszcze bardziej osłabią rosyjską gospodarkę

Rosyjskie władze nie mają planu dla społeczeństwa i gospodarki na wypadek wojny i nie ma nikogo do obsadzenia stanowisk osób, które uciekły lub zostały wcielone do wojska - napisał we wtorek Politico. Gospodarka nie może dalej funkcjonować bez ludzi zmobilizowanych i tych, którzy uciekli - ocenił emerytowany generał porucznik Arto Reti, były stały sekretarz fińskiego Ministerstwa Obrony.