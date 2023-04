Trepowa pozostanie w areszcie do 2 czerwca. Oskarżona o popełnienie "aktu terrorystycznego"

Rosyjski sąd zdecydował we wtorek, że 25-letnia Daria Trepowa w związku z zabójstwem rosyjskiego blogera Władlena Tatarskiego pozostanie w areszcie do 2 czerwca – poinformowała państwowa agencja informacyjna RIA Novosti.

We wtorek rosyjscy śledczy oskarżyli Darię Trepową, 25-letnią mieszkankę Sankt Petersburga, o przestępstwa terrorystyczne związane z zamachem bombowym na popierającego wojnę z Ukrainą blogera Władlena Tatarskiego.

Kobieta co najmniej do 2 czerwca przebywać będzie w areszcie – zdecydował we wtorek sąd w Moskwie. Komitet śledczy oskarżył Trepową o popełnienie "aktu terrorystycznego zorganizowanej grupy". Kobiecie grozi kara 20 lat więzienia.