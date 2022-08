Ktoi stoi za zamachem na Darię Duginę? "To może być zwiastun tego, że Rosja chce zaostrzyć kurs"

Oświadczenie Rosjan

Rosyjska FSB oświadczyła w poniedziałek, czyli niespełna dwa dni po śmierci Darii Duginy, że "zbrodnię przygotowały i przeprowadziły ukraińskie służby specjalne". Jako osobę podejrzaną o wykonanie zamachu wskazano Natalię Wowk, obywatelkę Ukrainy. Według oświadczenia służb Wowk wjechała do Rosji razem z 12-letnią córką i wynajęła mieszkanie w domu, w którym mieszkała Dugina. Po zamachu - jak twierdzą Rosjanie - wyjechała do Estonii .

Doradca Zełenskiego: Ukraina nie ma nic wspólnego z tym zamachem

Przytacza też wypowiedź rosyjskiej analityczki Jekateriny Shulman, która zwraca uwagę na wybuch gniewu wśród prokremlowskich komentatorów. "Reakcja była natychmiastowa. Wygląda na to, że czekali na coś takiego" -powiedziała, cytowana przez portal brytyjskiego nadawcy. Jak dodała, bez względu na to, kto jest odpowiedzialny za to zabójstwo, "może być ono wykorzystane do wywołania oburzenia publicznego w kraju, aby usprawiedliwić jeszcze bardziej aktywne działania represyjne ze strony państwa".

Hugo-Bader: to może być zwiastun tego, że Rosja chce zaostrzyć kurs

Według reportażysyty "to może być zwiastun tego, że Rosja chce zaostrzyć kurs." - Trzeba znaleźć na to pretekst - "ukraińscy terroryści uderzają w sercu Rosji, w Moskwie" i że "każdy może być ofiarą". To zdarzało się w historii już setki razy, trzeba dać powód do tego, co za chwileczkę zrobimy, co mamy w głowie - zwracał uwagę.