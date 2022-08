Jej samochód wybuchł pod Moskwą. Kim była Daria Dugina?

Daria Dugina, 29-letnia córka prokremlowskiego ideologa, zginęła w wyniku wybuchu samochodu na drodze w pobliżu Moskwy. Jej skrajnie prawicowe i szowinistyczne poglądy dawały o sobie znać w publikacjach i wywiadach, jakich udzielała propagandowym, rosyjskim mediom. "Rosja to wyspa wolności", a "faszyzm podporządkował sobie cały Zachód" - twierdziła między innymi. Separatyści w Donbasie oskarżyli o zamach na nią "ukraińskich dywersantów". MSZ Ukrainy temu zaprzecza. Komitet Śledczy Rosji podał, że zabójstwo Duginy było zaplanowane, nie wskazał jednak wersji obciążającej winą stronę ukraińską.

Daria Dugina była nie tylko córką prokremlowskiego ideologa, była także zwolenniczką filozofii ojca i politologiem - napisał o niej niezależny rosyjski portal Meduza. Przypomniał, że udzielała licznych wywiadów rosyjskim mediom propagandowym. Twierdziła w nich, że "Rosja to wyspa wolności", a "faszyzm podporządkował sobie cały Zachód".

"Wszyscy myślą, że totalitaryzm to przeszłość – faszyzm i komunizm zostały zrujnowane, a wraz z nimi totalitaryzm, ale w rzeczywistości tak nie jest. Faszyzm podporządkował sobie cały Zachód, całą Europę. Tam jest liberalna dyktatura" - twierdziła Daria Dugina w rozmowie z portalem Vespa, gdzie została przedstawiona jako jedna z "najbardziej jaskrawych i interesujących przedstawicieli współczesnego ruchu narodowo-konserwatywnego w Rosji".

Zwolenniczka skrajnie prawicowych europejskich ruchów

Dugina była także korespondentką portalu internetowej telewizji Cargrad (z którą był związany także jej ojciec) we Francji, gdzie odbyła staż naukowy (w latach 2012-2013) i, jak sama twierdziła "nawiązała kontakt z szeregiem narodowo-bolszewickich ruchów". Prowadziła autorski program "Wielkie przebudzenie" w portalu rosyjskiej agencji informacyjnej Aurora, gdzie publikowała analizy krytykujące publikacje zachodniej prasy.

Daria Dugina była bardzo zainteresowana europejską "nową prawicą", której przepowiadała zwycięstwo nad liberałami. Aktywnie wspierała liderkę nacjonalistycznej partii Frontu Ludowego Marine Le Pen podczas wyborów prezydenckich we Francji w 2017 i 2022 roku - przypomniała Meduza.

Przed i po inwazji zbrojnej na Ukrainę

W pierwszych dniach inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę Dugina napisała na kanale Telegram: "Pytania do Macrona. Gdzie pan był przez ostatnie pięć lat? Jakie były pana próby uspokojenia sytuacji w regionie (poza formułami reklamowymi)? Co pan zrobił dla cywilów Donbasu żyjących pod ostrzałem? Nic".

W kolejnym wpisie stwierdziła: "Jakże to symboliczne - wojsko Ługańskiej Republiki Ludowej zajęło miejscowość Sczastia (Szczęście). Szczęście w Imperium. Zjednoczenie Rosji ze Szczęściem".

W czerwcu tego roku Dugina pojechała nawet do Donbasu. Odwiedziła między innymi podziemia kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu, gdzie bronili się żołnierze pułku Azow. Na kanale "Obyknowiennyj Carizm" (Zwykły Caryzm) w jednym z portali opowiadała: "Podziemia Azowstalu to świetne miejsce na czarne rytuały. Zostały tam blachy, które (drgają) i tworzą piękną muzykę. Wpadłam na pomysł, żeby ściągnąć tam znanych reżyserów, by ją opisali".