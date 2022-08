Dlaczego Rosjanie tracą tyle czołgów? Brytyjczycy dają odpowiedź

Błędy sięgające czasów wojny czeczeńskiej

Jak informuje brytyjski MON, prawidłowo użyty ERA (ang. explosive reactive armour) obniża skuteczność nadlatujących pocisków, jeszcze zanim trafią one we właściwy pancerz czołgu. Resort zaznacza, że taki sam błąd rosyjska armia popełniała w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej w 1994 roku. "Sugeruje to, że siły rosyjskie nie poprawiły kultury słabego wykorzystania ERA" - czytamy w codziennej aktualizacji wywiadowczej.