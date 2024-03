Postrach defilad, na front nie trafi. Raport: Rosja boi się użyć w walce czołgu T-14 Armata

Najnowocześniejszy rosyjski czołg T-14 Armata wszedł do służby, ale nie jest używany w Ukrainie. Rosja obawia się potencjalnego utracenia go w walce - informuje brytyjskie ministerstwo obrony. T-14 to pierwszy od dekad całkowicie nowy rosyjski czołg, który miał być przyszłością rosyjskich wojsk pancernych.