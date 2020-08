Członkowie grupy Nowoje Wieliczije usłyszeli wyroki. Niektórzy trafią do kolonii karnej

Na kary od 6 do 7 lat kolonii karnej skazał sąd w Moskwie trzech mężczyzn związanych z organizacją Nowoje Wieliczije

SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

Sąd nie dał wiary zeznaniom, że "oskarżeni padli ofiarą prowokacji"

Wydając wyrok, sąd powołał się na zeznania głównego świadka oskarżenia, którego tożsamość nie została podana do wiadomości publicznej. Sąd podawał jego nieprawdziwe nazwisko - Konstantinow. Zeznał on, że grupa zamierzała sporządzić materiały wybuchowe, wzywała do agresji wobec policjantów, a nawet planowała zamach stanu i przejęcie władzy.