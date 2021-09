Członkini Pussy Riot Maria Alochina skazana za naruszenie przepisów sanitarnych

Członkini punkrockowej grupy Pussy Riot Maria Alochina została skazana na rok ograniczenia wolności. Sąd w Moskwie uznał, że aktywistka zachęcała do naruszenia przepisów sanitarnych podczas demonstracji w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Maria Alochina - członkini punkrockowej grupy działającej w Rosji od 2011 roku - nie będzie mogła opuszczać miejsca zamieszkania od godziny 22 do 6, ani też zmieniać miejsca pobytu i pracy bez zgody organów nadzoru. Obowiązuje ją zakaz wyjeżdżania z Moskwy. Nie będzie jej wolno uczestniczyć w zgromadzeniach masowych. Obrońcy aktywistki zamierzają odwołać się od wyroku.

Alochina znajdowała się w grupie opozycjonistów, którzy po demonstracjach w obronie Nawalnego pod koniec stycznia zostali objęci sprawą karną dotyczącą naruszenia przepisów sanitarnych. Śledczy twierdzili, że opozycjoniści wzywali ludzi do udziału w protestach odbywających się bez zezwolenia władz i tym samym zachęcali ich do łamania przepisów sanitarnych.

Aktywistka nie przyznała się do winy. W ostatnim słowie oświadczyła, że sądy wydają narzucone im wyroki. Porównała to do sytuacji niewolnika.