"Ratowanie naszego życia jest niezbędne". Rosjanie uciekają przed częściową mobilizacją

Według fińskiej straży granicznej liczba Rosjan, którzy przedostali się do kraju w czwartek była ponad dwukrotnie większa niż liczba przybyłych tydzień wcześniej. Maks - 21-letni rosyjski student, który odmówił podania swojego nazwiska - powiedział, że jedzie do Finlandii, aby następnie polecieć samolotem do Niemiec, do krewnych.