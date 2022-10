Putin ogłasza, kiedy zakończy mobilizację. Dziennikarze donoszą, że jest coraz brutalniejsza

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewniał na spotkaniu głów państw w kazachskiej Astanie, że Rosja nie chce zniszczyć Ukrainy, a częściowa mobilizacja rosyjskich rezerwistów zakończy się w ciągu dwóch tygodni i nie ma planów dalszej. Tymczasem niezależni dziennikarze donoszą, że mobilizacja przybiera coraz brutalniejszy charakter. W Moskwie budowlańcy powoływani są na front, wezwania do armii wręcza się na stacjach metra, zmobilizowano także jednego z pilotów wprost na lotnisku, przez co rejs opóźnił się o prawie dziewięć godzin - informują media.

Na pytanie, czy żałuje działań wojennych, odpowiedział, że "nie" i stwierdził, że brak działań w Ukrainie byłby jeszcze gorszy. - Chcę, żeby było jasne: to, co się dzisiaj dzieje jest nieprzyjemne, delikatnie mówiąc, ale to samo byśmy mieli trochę później, tylko w gorszych dla nas warunkach, to wszystko. Dlatego działamy prawidłowo i terminowo - powiedział.