"Pytają o bilet powrotny". Media o dodatkowych kontrolach na rosyjskich lotniskach

Ekwadorczycy wyszli na ulice, by zaprotestować po śmierci prawniczki Marii Belen Bernal. Według władz miała zostać zabita przez swojego męża policjanta. Tymczasem mężczyzna zbiegł, a rząd zaoferował nagrodę za ujęcie go. Według fundacji Aldea w Ekwadorze tylko w tym roku doszło do ponad 200 zabójstw kobiet z powodu ich płci. Tego samego dnia w Quito odbyły się również protesty związkowców, którzy domagają się, by rząd spłacił należności do państwowego systemu ubezpieczeń społecznych.