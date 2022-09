Analityczka OSW Maria Domańska: W Rosji zapanowała panika. Przykre, że dopiero teraz

Rosjanie próbują wyjechać masowo z kraju, natomiast mamy też obrazki autobusów, do których wsiadają tłumy zmobilizowanych, by udać się na front - powiedziała w TVN24 Maria Domańska z zespołu rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak mówiła, decyzja Władimira Putina o częściowej mobilizacji nie cieszy się popularnością w Rosji, dlatego władze "nie tylko dają kij w postaci bardzo wysokich, zaostrzonych w ostatnich dniach kar za uchylanie się od służby wojskowej, ale też dają marchewki w postaci obietnic wypłat dodatkowych ponad żołd".

Ekspertka OSW: przykre, że dopiero teraz zapanowała prawdziwa panika

- Rzeczywiście, próbują wyjechać masowo z Rosji . Natomiast też mamy obrazki inne - zwróciła uwagę Domańska. - Obrazki autobusów, do których wsiadają tłumy zmobilizowanych i wyjeżdżają początkowo do miejsc dyslokacji w Rosji, a następnie udadzą się na front - zaznaczyła.

Domańska: władze w Rosji nie tylko dają kij, ale też marchewki

- I teraz widzimy ludzi z bardzo biednych regionów, którzy, płacząc nierzadko, do tych autobusów wsiadają i jadą do wojska. Pewnie kalkulują w ten sposób, że jeżeli pójdzie do więzienia, bo odmówił służby, to zostawi rodzinę bez środków do życia. Jeżeli pójdzie na front i nawet zginie, to pieniądze będą - oceniła Domańska.