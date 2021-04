"To nas zaboli". Moskwa i Praga negocjują liczbę dyplomatów i pracowników dyplomatycznych

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech oświadczyło, że postulat Rosji, by w Moskwie i Pradze było po 7 dyplomatów, 25 pracowników administracyjnych oraz 19 lokalnych, będzie komplikacją i chce włączyć tę sprawę do negocjacji. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w rozmowie telefonicznej z Jakubem Kulhankiem wyraził poparcie dla czeskich działań wobec kryzysu dyplomatycznego w stosunkach z Rosją.

Rosja postuluje, by w Moskwie i Pradze było po 7 dyplomatów, 25 pracowników administracyjnych oraz 19 lokalnych. "Dla Republiki Czeskiej to posunięcie oznacza znaczną komplikację techniczną i administracyjną. Fakt tego ograniczenia będziemy zmuszeni do uwzględnienia w przyszłych negocjacjach o parytecie w liczbie pracowników obu ambasad" - oświadczyło ministerstwo.