Rosjanie "pozorują ataki nad Morzem Śródziemnym". W pobliżu znów Royal Navy

W piątek nad Morzem Śródziemnym rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia z udziałem samolotów bojowych zdolnych do przenoszenia pocisków naddźwiękowych. Zdaniem agencji informacyjnych, to pokaz siły po incydencie z brytyjskim niszczycielem na Morzu Czarnym.

Rosyjskie ćwiczenia, które rozpoczęły się we wschodniej części Morza Śródziemnego, mają miejsce, gdy w okolicy znajduje się brytyjska grupa uderzeniowa lotniskowców. Na początku tego tygodnia brytyjskie i amerykańskie myśliwce F-35 z HMS Queen Elizabeth odbyły misje bojowe przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że dwa samoloty bojowe MiG-31 zdolne do przenoszenia pocisków naddźwiękowych Kindżał przybyły do rosyjskiej bazy lotniczej w Syrii i odbyły loty ćwiczebne, pozorując ataki na cele nad Morzem Śródziemnym. Baza Hmejmim w nadmorskiej prowincji Latakia jest główną bazą dla operacji Moskwy w Syrii. Po raz pierwszy samoloty MiG-31 rozmieszczone zostały poza granicami Rosji.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w ćwiczeniach we wschodniej części Morza Śródziemnego biorą udział okręty wojenne, łodzie podwodne i bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 i inne jednostki. Bombowce te Rosja umieściła w Syrii w ubiegłym miesiącu, zwiększając rosyjski przyczółek wojskowy na Morzu Śródziemnym.

W dzierżawionej w Syrii bazie Hmejmim rosyjskie wojsko zmodernizowało pas startowy, przystosowując go do przyjmowania ciężkich bombowców i zbudowało drugi pas. Rosja także rozbudowała i zmodernizowała bazę morską w syryjskim porcie Tartus; jest to jedyna taka baza poza granicami dawnego Związku Radzieckiego.