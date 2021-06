"Dumna córka i obywatelka Rosji". Apel córki Nawalnego

Wysiłki rosyjskich władz, by uciszyć krytyków takich jak Aleksiej Nawalny, nie przyniosą rezultatu - powiedziała we wtorek Daria Nawalna, córka więzionego rosyjskiego opozycjonisty. Wyraziła jednak zaniepokojenie szybkim upadkiem demokracji w swoim kraju. - To my, obywatele, zdecydujemy, kto będzie rządził naszym krajem i jak długo - dodała.