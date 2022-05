Coraz więcej doniesień o poważnej chorobie Putina. "Niestety, nadal pozostaje prezydentem Federacji Rosyjskiej"

Znany rosyjski opozycjonista Ilja Ponomariow w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami odniósł się do coraz liczniejszych doniesień o pogarszającym się stanie 69-letniego Władimira Putina. - Istnieje wiele różnych oznak, że Putin naprawdę ma raka, ale to nadal nic nie znaczy. Nie spodziewałbym się, że umrze, zginie lub zniknie w ciągu roku. Niestety, nadal pozostaje prezydentem Federacji Rosyjskiej - dodał krytyk Kremla.

Według znanego rosyjskiego opozycjonisty Ilji Ponomariowa, na Kremlu od dawna krążą pogłoski o chorobie Putina. - Pamiętam te plotki, które były jeszcze dziesięć lat temu. Putin nie jest młodym mężczyzną i nie młodnieje. Oczywiście, ma różne choroby. Pytanie, czy przez to stracił swoje zdolności. Jak widzimy, to się jeszcze nie dzieje. Niestety, nadal pozostaje prezydentem Federacji Rosyjskiej – powiedział krytyk władz Rosji w rozmowie z ukraińską rozgłośnią radiową "Nowoje Wriemia".

Pytany o to, czy Putin ma raka, Ponomariow odpowiedział: - Mówiąc poważnie, istnieje wiele różnych oznak, że Putin naprawdę ma raka, ale to nadal nic nie znaczy. Człowiek może długo chorować. To, co on może mieć, prawdopodobnie nie jest śmiertelną chorobą. Nie spodziewałbym się, że umrze, zginie lub zniknie w ciągu roku.