Pili podrobiony alkohol. Nie żyje ponad 30 osób

Co najmniej 32 osoby zmarły, a ponad 60 zostało przetransportowanych do szpitali z powodu spożycia podrobionego alkoholu w obwodzie orenburskim w Rosji. Aresztowano siedem osób w tej sprawie.

Pierwsze doniesienia o zgonach związanych ze spożyciem podrobionego alkoholu zaczęły się pojawiać 7 października. Zmarło wówczas dziewięć osób w wieku od 36 do 76 lat. W następnych dniach liczba ofiar zaczęła rosnąć, a w orenburskich szpitalach przygotowano dodatkowe miejsca na oddziałach intensywnej terapii. W sklepach rozpoczęły się kontrole w poszukiwaniu podrobionego trunku.

W niedzielę agencja Interfax podała, że z powodu spożycia podrobionego alkoholu zmarły 32 osoby, liczba osób, które trafiły do szpitali wzrosła do 64. Dziennik "Kommiersant" relacjonował, że wśród ofiar są między innymi rodzice pięciorga dzieci.

Dawka metanolu w organizmie

Minister zdrowia w obwodzie orenburskim Tatiana Sawinowa powiedziała dziennikarzom, że ​​u wielu pacjentów stężenie metanolu było kilkakrotnie wyższe od dawki śmiertelnej. "Zabójczy alkohol metylowy jest praktycznie nie do odróżnienia od alkoholu etylowego. Sawinowa ponownie zaapelowała do mieszkańców Orenburga, by powstrzymali się od picia jakiegokolwiek alkoholu, niezależnie od tego, kiedy został kupiony" - relacjonowała agencja Interfax.