Nagła choroba Anatolija Czubajsa. "Ma kolosalne informacje o Putinie"

Czy Kreml może otruć Anatolija Czubajsa? Wyeliminować go? Oczywiście, że może. Czubajs jest nosicielem kolosalnej informacji o Władimirze Putinie i jego otoczeniu - powiedział w rozmowie z portalem ukraińskiej telewizji 1+1 Mark Fejgin. Znany prawnik, broniący w przeszłości wielu rosyjskich opozycjonistów, odniósł się do informacji o gwałtownej chorobie architekta rosyjskiej transformacji gospodarczej i byłego wicepremiera.

O tym, że Anatolij Czubajs, były przedstawiciel prezydenta Władimira Putina ds. zrównoważonego rozwoju, który zrezygnował ze stanowiska i opuścił Rosję po inwazji zbrojnej na Ukrainę , trafił do szpitala z powodu zespołu Guillaina-Barrego, poinformowała pod koniec lipca celebrytka i zwolenniczka opozycji Ksenia Sobczak. "Stan niestabilny. Zrobiło się źle, nagle zdrętwiały mu ręce i nogi" - napisała na kanale Telegram. Przekazała też słowa Czubajsa, że przebywa on w jednej z europejskich klinik.

Fejgin: Czubajs jest nosicielem kolosalnej informacji o Putinie

- Czy Kreml może otruć Czubajsa? Wyeliminować go? Oczywiście, że może. Czubajs ma kolosalne informacje o Władimirze Putinie i jego otoczeniu, o tajemnicach państwowych. Po pierwsze, może wiedzieć o wszystkim, co wydarzyło się w czasie, gdy Putin był u władzy, z pewnością wie prawie wszystko, co działo się w aparacie prezydenckim od ćwierćwiecza. Do ostatniej chwili pozostawał doradcą Putina - powiedział Fejgin w rozmowie z portalem ukraińskiej telewizji 1+1. Fejgin stwierdził również, że Czubajs uciekł z Federacji Rosyjskiej i w zamian za "wypuszczenie" obiecał milczeć. - Możemy się tylko domyślać, jakie są tego powody. Czubajs opuścił Rosję. Myślę, że najprawdopodobniej uciekł. I że postawiono mu warunek, aby milczał i się "nie wyrywał". Dzięki temu mógł czuć się bezpiecznie za granicą - dodał rosyjski adwokat. Według jego słów, ostatnio pojawiły się doniesienia, że agencje prasowe próbowały przeprowadzić wywiad z Czubajsem, ale odmówił.