Agencja Reutera poinformowała w czwartek, że dwie rosyjskie korwety, Gromkij i Sowriemiennyj, zawinęły do portu w Szanghaju. Jednostki wezmą udział w ćwiczeniach z chińską marynarką wojenną.

W trakcie pięciodniowej wizyty rosyjskie korwety mają wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z chińską marynarką wojenną w Szanghaju, koncentrując się na komunikacji między okrętami, manewrowaniu w szyku oraz poszukiwaniu i ratownictwie morskim - podały chińskie media państwowe.

Demonstracja współpracy i zacieśnianie więzi

W poniedziałek chiński minister obrony Li Shangfu spotkał się w Pekinie z dowódcą rosyjskiej marynarki wojennej admirałem Nikołajem Jewmienowem. Były to pierwsze formalne rozmowy wojskowe między dwoma krajami od czasu buntu rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera 23-24 czerwca.

Konsultacje i rozmowy

Rosyjskie korwety, które zawinęły do Szanghaju, były obserwowane w ubiegłym miesiącu w pobliżu Tajwanu . Na początku lipca o ich obecności w okolicach wyspy Okinawa, gdzie znajduje się główna amerykańska baza wojskowa w Japonii , informował tamtejszy resort obrony.

Obecność rosyjskich korwet skłoniła Japonię do wysłania okrętów w celu monitorowania ich ruchów, podczas gdy tajwańskie wojsko wysłało samolot i okręty. Chiny roszczą sobie prawo do Tajwanu i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym interwencji zbrojnej.