"Rosja działa jako wielki dystraktor". W co grają Chiny

- Rosja działa jako wielki dystraktor. Odciąga uwagę USA, pozwala testować rożnego rodzaju agresywne działania na arenie międzynarodowej. Robi rzeczy, których Pekin sam by się bał podjąć. Jest w tym trochę nieprzewidywalna, ale to cena za sojusz, którą Pekin godzi się jak do tej pory płacić - ocenia doktor Michał Bogusz, ekspert do spraw chińskich z Ośrodka Studiów Wschodnich.