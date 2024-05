Ministerstwo obrony Rosji zaproponowało rewizję granic rosyjskich wód terytorialnych na Morzu Bałtyckim. Już zareagowała na to Finlandia, będąca nowym członkiem NATO, oraz Litwa. Zmiany mają dotyczyć okolic mierzei: Wiślanej i Kurońskiej oraz kilku wysp niedaleko wybrzeża Finlandii. "Trwa kolejna rosyjska operacja hybrydowa, tym razem mająca na celu sianie strachu, niepewności i wątpliwości co do ich zamiarów" - napisał szef MSZ Litwy.

Ustalone przez Radę Ministrów ZSRR

Reakcja MSZ Finlandii i Litwy

"Takie działania Federacji Rosyjskiej są postrzegane jako celowa, ukierunkowana, eskalacyjna prowokacja mająca na celu zastraszenie sąsiednich państw i ich społeczeństw. To kolejny dowód na to, że agresywna i rewizjonistyczna polityka Rosji zagraża bezpieczeństwu sąsiednich krajów i całej Europy" - podano w oświadczeniu.

"Trwa kolejna rosyjska operacja hybrydowa, tym razem mająca na celu sianie strachu, niepewności i wątpliwości co do ich zamiarów na Morzu Bałtyckim" – oznajmił we wpisie na platformie X minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. "Jest to oczywista eskalacja przeciwko NATO i UE i musi spotkać się ze stanowczą reakcją" – dodał.