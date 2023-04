Sondaż: Trzy czwarte Rosjan wciąż popiera wojnę. Większość boi się ukraińskiej kontrofensywy

czytaj dalej

Papież Franciszek przybył w piątek rano do Budapesztu, rozpoczynając trzydniową wizytę na Węgrzech. To pierwszy raz od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy głowa Kościoła katolickiego odbywa podróż do walczącego z okupantem kraju. Główne tematy wizyty papieża to właśnie konflikt w Ukrainie i szanse na pokój, a także kwestia migracji oraz chrześcijańskie korzenie Europy.