Świat Były współpracownik Putina skazany na długoletnie więzienie Oprac. Michał Malinowski |

Sprawę karną przeciw byłemu wiceministrowi wszczęto w sierpniu 2024 roku w związku z oszustwami, do jakich doszło przy budowie militarnego parku tematycznego "Patriot" pod Moskwą.

Jak podała agencja Reuters, to najsurowszy wyrok, który został wydany w całej serii postępowań związanych ze skandalem korupcyjnym w rosyjskim ministerstwie obrony.

Korupcja w Rosji

Wysokiej rangi urzędnicy resortu obrony aresztowani w związku z aferą korupcyjną, byli blisko związani z byłym ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu. Rosyjski przywódca Władimir Putina nieoczekiwanie zwolnił go dwa lata temu - wraz z wiceministrami - co zostało uznane za posunięcie mające na celu wdrożenie kontroli nad budżetem rosyjskiej armii.

Według blogerów wojskowych krytycznych wobec Szojgu budowa parku "Patriot" była jego "osobistym projektem". Na 13 lat więzienia za korupcję skazano wcześniej byłego wiceministra obrony Timura Iwanowa, który miał osobiście nadzorować budowę tego obiektu.

