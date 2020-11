"Ukryte dowody", setki podpisów pod poręczeniem. Safronow pozostanie jednak w areszcie

Iwan Safronow, były dziennikarz i doradca korporacji Roskosmos, podejrzany o zdradę państwa, pozostanie w areszcie do 7 marca. Decyzję w tej sprawie podjął sąd w Moskwie. Rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami.

Rosyjski gazeta "Kommiersant" poinformowała, że dziennikarze nie zostali wpuszczeni do gmachu sądu. Siostra Iwana Safronowa, Irina i jego przyjaciółka Ksenia Mironowa zostały wpuszczone tam później, kiedy sędziowie ogłaszali werdykt.

- Jak może się czuć niewinna osoba, oskarżona o szczególnie poważne przestępstwo, która nie potrafi zrozumieć, o co jest oskarżona? - mówił dziennikarzom obrońca Iwana Safronowa Iwan Pawłow. Oznajmił, że śledczy nadal "ukrywają dowody" przed jego klientem, a w czasie poniedziałkowego posiedzenia nie przedstawili "niczego nowego".

Iwan Safronow, były dziennikarz "Kommiersanta" i gazety "Wiedomosti", a później doradca korporacji Roskosmos, został zatrzymany na początku lipca tego roku w Moskwie pod zarzutem zdrady państwa. Miał przekazywać w 2017 roku "tajne informacje służbom specjalnym Czech, które działały na rzecz USA". Informacje te miały rzekomo dotyczyć danych na temat dostaw rosyjskiej broni do krajów Bliskiego Wschodu i Egiptu.

Kontynuował dzieło zmarłego ojca

W maju tego roku Iwan Safronow zrezygnował z dziennikarstwa i zatrudnił się jako doradca agencji kosmicznej Roskosmos, kierowanej przed byłego wicepremiera Dmitrija Rogozina. Zarówno szefostwo dzienników, z którymi był związany Safronow junior, jak i Rogozin, zapewniali, że nie miał on dostępu do tajnych informacji.

Pod poręczeniem za Iwana Safronowa podpisało się 388 osób. Wśród nich są redaktorzy naczelni dzienników "Kommiersant", "Wiedomosti" i "Nowaja Gazieta", politycy opozycji i działacze społeczni. Sygnatariusze zwracali się do sądu rejonowego w Moskwie z prośbą, by wybrał inny środek zapobiegawczy, niezwiązany z aresztem. Sędziowie zdecydowali jednak inaczej. Safronow pozostanie w areszcie do 7 marca. Jego obrońcy zapowiedzieli wniesienie apelacji.