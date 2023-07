"Zabójca czekał w parku". Rosyjski dowódca "zginął na miejscu"

czytaj dalej

Nie czekamy na zakończenie procesu reform w Ukrainie, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy - powiedział w środę Joe Biden, który wraz z przywódcami państw G7 przedstawił gwarancje dla Kijowa. - Te gwarancje to etap naszej drogi do NATO - powiedział ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski.