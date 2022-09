Powołanie dla mężczyzny, który nie żyje od prawie dwóch lat. Chaos częściowej mobilizacji w Rosji

czytaj dalej

Nie ma wśród państw sąsiadujących z Rosją, państw bałtyckich i Finlandii, takiej argumentacji, że każdy, kto chce uciec przed perspektywą wcielenia do armii jest uprawniony do pozostania na naszym terytorium - powiedział w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zaznaczył jednak, że Rosjanie sprzeciwiający się wojnie mogą zostać wpuszczani. Premier Litwy Ingrida Szimonyte stwierdziła, że nie jest obowiązkiem krajów sąsiednich ratowanie Rosjan przed wcielaniem do wojska.