Generał Pacek: Prigożyn mówi w sposób szokujący dla Rosjan

Prigożyn wychodzi spod kontroli Putina. Poszedł krok dalej i to Putinowi nie jest na rękę - mówił w TVN24 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek. Stwierdził też, że szef wagnerowców "mówi w sposób szokujący dla Rosjan".

Dzisiaj - zaznaczył Pacek - "Prigożyn poszedł dalej i to Putinowi nie jest na rękę". - Dzisiaj już nie mogę ocenić, że Putin nadal nad tym panuje, kontroluje lub ma w tym jakiś cel. Teraz wszystko zależy od tego, jak zareaguje wojsko i społeczeństwo rosyjskie - stwierdził.

"Prigożyn mówi w sposób szokujący dla Rosjan"

Generał Pacek powiedział, że "Prigożyn mówi w sposób szokujący dla Rosjan o sprawach, o których Rosjanie często nie wiedzą". - Mówi o stu tysiącach ofiar, mówi o tym, że to Rosja jest agresorem i zaatakowała Ukrainę , a nie odwrotnie,(...) mówi o bezsensie działań władzy - wyliczał.

Gość TVN24 wskazywał, że "na razie Prigożyn był nie tylko bardzo potrzebny, ale też bardzo skuteczny". - To tysiące wagnerowców, którzy walczyli pod Bachmutem. Okazali się bardziej skuteczni niż regularne oddziały rosyjskiej armii. Prigożyn i wagnerowcy to bardzo istotny podmiot w tym, co robi Putin - mówił.