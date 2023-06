Generał Koziej o buncie Prigożyna: jesteśmy świadkami reakcji Rosji na przegrywanie wojny

"Kryzys polityczny z użyciem siły w Rosji"

Były szef BBN-u podkreślił, że w demokratycznym kraju parlament może korygować kurs polityczny władzy wykonawczej. - W Rosji to nie jest możliwe, dlatego nie jest to takim wielkim zaskoczeniem, że dochodzi do kryzysu wewnętrznego w Rosji, kryzysu politycznego, połączonego z użyciem siły - dodał.

Generał Koziej nie dowierza słowom Prigożyna, który w piątek oświadczał, że jego Grupa Wagnera została zaatakowana przez regularne wojsko Rosji. - Być może doszło do jakiegoś przypadkowego ostrzelania, jak to na wojnie bywa. Ja myślę, że jeśli taki incydent był, to Prigożyn go po prostu wykorzystał do tego, aby zainicjować swoją operację buntu wojskowego wewnątrz Rosji. On jest graczem politycznym z dużymi ambicjami (...). On na pewno jest przedstawicielem jakiejś większej grupy elity rosyjskiej i teraz chyba jest taki krytyczny moment, czy ktoś jeszcze do Prigożyna i jego wojsk się dołączy, czy będzie czekał neutralnie, czy wszystkie struktury państwa staną zdecydowanie za Putinem - ocenił gość TVN24.