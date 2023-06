36 godzin "marszu sprawiedliwości"

W sobotę szef Grupy Wagnera - prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej - Jewgienij Prigożyn przeprowadził zbrojną rebelię w Rosji. Podległe mu siły wyruszyły z Ukrainy w "marsz sprawiedliwości", którego celem miała być Moskwa. Oddziały wagnerowców zbliżyły się do rosyjskiej stolicy na odległość 200 kilometrów. Ostatecznie, w wyniku negocjacji z Władimirem Putinem, w których pośredniczył białoruski dyktator Alanskandr Łukaszeka, Prigożyn wtrzymał szturm i zgodził się udać na Białoruś, by - jak twierdził - "uniknąć rozlewu krwi". Oto, jak potoczyły się wydarzenia w Rosji, które z uwagą śledził cały świat.

W serii nagrań, które zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych w piątek przed południem czasu moskiewskiego, Prigożyn zakwestionował motywy, którymi Kreml usprawiedliwia agresję na Ukrainę. Na jednym z nagrań szef Grupy Wagnera powiedział, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz wagnerowców w Ukrainie, co - jak twierdził - skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi po stronie najemników. Za nalot obwinił ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu . Oznajmił też, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu. - Zło niesione przez przywódców wojskowych naszego kraju musi zostać powstrzymane – powiedział w nagraniu głosowym opublikowanym około godziny 21:00.

Rosyjskie agencje bezpieczeństwa potępiły działania lidera Grupy Wagnera. Prigożyna oficjalnie nazwano buntownikiem i oskarżono o próbę przewrotu. Federalna Służba Bezpieczeństwa, główna agencja wywiadowcza Rosji, wszczęła śledztwo przeciwko Prigożynowi w związku z zbrojnym buntem. FSB wezwała także żołnierzy Wagnera, by nie słuchali jego wezwań i zatrzymali go. Wszczęcie postępowania karnego przeciwko Prigożynowi ogłosiła także rosyjska prokuratura generalna.

Prigożyn oświadczył, że jego żołnierze nie musieli oddać ani jednego strzału, żeby zająć sztab Południowego Okręgu Wojskowego. Poinformował też, że siły Grupy Wagnera zostały ostrzelane przez artylerię i śmigłowce w drodze do Rostowa nad Donem. Wyraził przekonanie, że ma poparcie rosyjskiego narodu w swym – jak to nazwał – "marszu sprawiedliwości".

Po zajęciu Rostowa nad Donem wagnerowcy pod dowództwem Prigożyna ruszyli na północ w kierunku Moskwy. Z Rostowa wyjechała kolumna pojazdów opancerzonych i osobowych. Kolejna kolumna wojskowa przejechała z Ukrainy do rosyjskiego regionu Woroneż, gdzie wagnerowcy napotykali niewielki opór. Prigożyn oznajmił, że jego siły zestrzeliły rosyjski helikopter wojskowy, który "otworzył ogień do cywilnego konwoju". Nieco później pojawiły się informacje, że Grupa Wagnera przejęła kontrolę nad wszystkimi obiektami wojskowymi w Woroneżu, mieście położonym 500 km na południe od stolicy Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu, transmitowane w telewizji, w którym wezwał do jedności w obliczu "wojny przeciwko Ukrainie i jej sojusznikom". - Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to - oznajmił rosyjski dyktator.

Po przedarciu się przez obwód woronecki kolumny pancerne Grupy Wagnera dotarły do Jelca - miasta w obwodzie lipeckim, położonym około 400 kilometrów na południe od Moskwy. Kolumna składała się z czołgów, pojazdów opancerzonych, co najmniej jednej samobieżnej wyrzutni rakiet oraz licznych samochodów osobowych - wymienia "New York Times". Jak dodaje, do tego momentu siły wagnerowców nie napotkały większego oporu.