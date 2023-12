Rosja uznała znanego pisarza za terrorystę

Znany pisarz Boris Akunin został umieszczony przez rosyjskie władze na liście "ekstremistów i terrorystów". Rosyjski Komitet Śledczy powiadomił, że zamierza wydać za mieszkającym obecnie za granicą pisarzem list gończy. "To nie jest zły sen, to naprawdę dzieje się w Rosji", skomentował tę informację Akunin.

Dyskredytacja armii jest uznawana za przestępstwo na mocy ustawy przyjętej po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku i regularnie stosowana do uciszania krytyków władz na Kremlu. Rosyjski Komitet Śledczy powiadomił, że zamierza wydać list gończy za Akuninem, który od 2014 roku mieszka za granicą.

Znany pisarz uznany za terrorystę

Umieszczenie Akunina na liście "ekstremistów i terrorystów" nastąpiło po tym, jak w piątek AST, jeden z czołowych rosyjskich wydawców ogłosił, że nie będzie już drukować i sprzedawać książek jego oraz innego popularnego rosyjskiego autora, Dmitrija Bykowa. Obaj krytycznie wypowiadali się o działaniach Rosji w Ukrainie, potępiając inwazję. Zakaz publikacji książek był zaś konsekwencją nagrania ich komentarzy na początku grudnia przez rosyjskich pranksterów - Vovana i Lexusa - którzy dzwoniąc do pisarzy podali się na za ukraińskich urzędników. W rozmowie Akunin mówił m.in., że Rosja jest zagrożeniem dla całego świata.

Akunin był wcześniej także jednym z sygnatariuszy listu podpisanego po napaści Rosji na Ukrainę przez rosyjskich pisarzy, dziennikarzy, artystów i polityków, w którym podkreślili m.in., że wojna przeciw Ukrainie to wstyd.

Poniedziałkowe decyzje rosyjskich władz skomentował już sam Akunin w publikacji na swojej stronie internetowej. "Pozornie drobna sprawa, zakazanie (sprzedaży - red.) książek, uznanie jakiegoś pisarza za terrorystę, to w rzeczywistości ważny kamień milowy" - napisał. "Książki nie były zakazywane w Rosji od czasów sowieckich. Pisarze nie byli oskarżani o terroryzm od czasów wielkiego terroru (z lat 30. XX wieku w ZSRR - red.). To nie jest zły sen, to naprawdę dzieje się w Rosji" - podkreślił.