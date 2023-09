Bombowiec taktyczny Su-24 rozbił się pobliżu Wołgogradu. Resort obrony: nie był uzbrojony

Rosyjskie ministerstwo obrony informuje o katastrofie bombowca taktycznego Su-24 w rejonie Wołgogradu. Resort przekonuje, że do wypadku doszło podczas lotu szkoleniowego, a maszyna rozbiła się na niezamieszkanym terenie. Na pokładzie było dwóch pilotów.

W rejonie Wołgogradu rozbił się we wtorek bombowiec rosyjskich sił powietrznych Su-24 - poinformowało ministerstwo obrony Rosji , dodając, że samolot nie był uzbrojony.

Resort poinformował także, że do wypadku doszło podczas lotu szkoleniowego, a maszyna rozbiła się na niezamieszkanym terenie. Rosyjskie ministerstwo nie wspomniało jednak, co się stało z załogą samolotu. Portal Ukrainska Prawda podał, że na pokładzie maszyny znajdowało się dwóch pilotów.

Su-24 jest zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej

Bombowiec taktyczny Su-24 to konstrukcja jeszcze z czasów ZSRR, ale jego udoskonalona wersja, Su-24M, stanowi obecnie trzon rosyjskich sił uderzeniowych lotnictwa. Samolot ma zmienną geometrię skrzydeł i przeznaczony jest głównie do niszczenia celów naziemnych. Zdolny jest także do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.