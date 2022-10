"Wydałem rozkaz". Łukaszenka: powstanie białorusko-rosyjskie zgrupowanie wojsk

Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że na Białorusi zostanie uruchomione regionalne zgrupowanie wojsk Rosji i Białorusi - podała agencja Reuters. W poniedziałek Komisja Europejska wezwała Mińsk do "natychmiastowego wstrzymania wykorzystywania terytorium Białorusi jako platformy do ataków powietrznych na Ukrainę".

- Formowanie tego zgrupowania rozpoczęło się i trwa już od dwóch dni. Wydałem rozkaz, by przystąpić do formowania tego zgrupowania, którego podstawą jest armia Białorusi - przekazał Łukaszenka, cytowany przez agencję Reuters.

Komisja Europejska wzywa Mińsk

Komisja Europejska wezwała w poniedziałek Mińsk do "natychmiastowego wstrzymania wykorzystywania terytorium Białorusi jako platformy do ataków powietrznych na Ukrainę, w tym ataków rakietowych i z wykorzystaniem dronów".

Polskie przedstawicielstwo w Brukseli: może to być element prowokacji

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś zwrócił się w niedzielę do instytucji unijnych – Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - by ostrzegły Białoruś przed podejmowaniem prowokacyjnych działań względem Ukrainy - przekazało PAP źródło unijne.

Białoruś wysłała notę dyplomatyczną do Kijowa, wzywając Ukrainę do zaprzestania względem niej prowokacji. Z informacji PAP wynika, że zdaniem Polski to dowód na to, że presja Rosji na Mińsk rośnie, i białoruska nota może być elementem prowokacji, której ostatecznym celem byłoby zmuszenie Białorusi do wysłania wojsk na Ukrainę.