Badania stanu zdrowia Rosjan wstrzymane. Kwarantanna dla seniorów

W Rosji, w ciągu ostatniej doby, odnotowano 71 nowych zakażeń koronawirusem. To największy jak dotąd wzrost zakażeń w ciągu jednego dnia w tym kraju. Z powodu koronawirusa władze wstrzymały ogólnokrajowe badanie stanu zdrowia ludności. W poniedziałek zostały zamknięte szkoły i wstrzymane połączenia lotnicze. Od 26 marca w Moskwie zostanie wprowadzona domowa kwarantanna dla osób, które ukończyły 65. rok życia.

O największym wzroście nowych zakażeń koronawirusem poinformował w poniedziałek szef rządu Michaił Miszustin. W Rosji liczba zakażonych koronawirusem (stan na poniedziałek) sięgnęła 438, ponad 52 tysiące osób pozostaje pod obserwacją medyczną. Stanu epidemii nie ogłoszono, władze podejmują coraz więcej kroków w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Rząd przeznaczy 10 miliardów rubli (ok. 245 mln zł) ze swojego funduszu rezerwowego na zakup sprzętu do diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych, a także na zakup sprzętu ochronnego.

Badania stanu zdrowia wstrzymane

Od poniedziałku zostanie tymczasowo wstrzymane ogólnokrajowe badanie stanu zdrowia Rosjan, które ruszyło w lecie zeszłego roku. Jak podała agencja Interfax, celem miały być regularne kontrole profilaktyczne zdrowia mieszkańców przeprowadzane w lokalnych klinikach. Władze prognozowały, że do 2024 roku obejmą one do 70 procent ludności kraju.