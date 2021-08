Awaria instalacji tlenowej w rosyjskim szpitalu. Zmarło dziewięciu chorych na COVID-19

Rosyjskie regionalne ministerstwo zdrowia poinformowało, że w wyniku awarii instalacji tlenowej w szpitalu we Władykaukazie zmarło dziewięciu pacjentów z COVID-19. Według informacji służb prasowych regionalnego ministerstwa zdrowia w momencie awarii na oddziale reanimacyjnym szpitala znajdowało się 71 pacjentów, w tym 13 - na sztucznej wentylacji płu

Menjajło poinformował również, że ministerstwo obrony ma dowieźć do szpitala we Władykaukazie 2 tony tlenu z miasta Mozdok. - Konkluzje są następujące: musimy we wszystkich szpitalach zainstalować stacje tlenowe, pieniądze zostały nam przyznane za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu – powiedział Menjajło.