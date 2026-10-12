Świat Rosja atakuje w Ukrainie. "Jednym uderzeniem zniszczyli życie całej rodziny" Agata Nalepa |

Zełenski: byliśmy zaskoczeni postem Trumpa w sprawie rozejmu energetycznego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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Do ataku doszło w poniedziałek rano w miejscowości Czerkaske, położonej około 20 kilometrów na zachód od Kramatorska. Szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość z wyrzutni rakietowej Smiercz, wykorzystując amunicję kasetową.

Jeden z pocisków uderzył w prywatny dom. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej trzy osoby, wśród nich 13-letnia dziewczynka. Cztery kolejne osoby zostały ranne.

"Jednym uderzeniem zniszczyli życie całej rodziny"

Fiłaszkin odniósł się do ataku we wpisie opublikowanym w komunikatorze Telegram.

"Rosjanie doskonale wiedzą, w co i czym strzelają. (Uderzenie) amunicją kasetową w budynki mieszkalne to świadome dążenie do zadania jak największych strat cywilom. Jednym uderzeniem zniszczyli życie całej rodziny" - napisał szef władz obwodowych.

Ponownie zaapelował do mieszkańców obwodu donieckiego o ewakuację ze względu na zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami. "Dorośli odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci. Ewakuacja dzisiaj to decyzja, która może uratować im życie" - podkreślił.

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Kilka dni wcześniej atak na Kramatorsk. Zginęło 35 osób

W czwartek, 8 października, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na pobliski Kramatorsk. Według informacji przekazanych przez ukraińskie władze w wyniku uderzenia bomby kierowanej w dwa autobusy rejsowe oraz ataku drona zginęło łącznie 35 osób.