Rosja atakuje w Ukrainie. "Jednym uderzeniem zniszczyli życie całej rodziny"
Do ataku doszło w poniedziałek rano w miejscowości Czerkaske, położonej około 20 kilometrów na zachód od Kramatorska. Szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość z wyrzutni rakietowej Smiercz, wykorzystując amunicję kasetową.
Jeden z pocisków uderzył w prywatny dom. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej trzy osoby, wśród nich 13-letnia dziewczynka. Cztery kolejne osoby zostały ranne.
"Jednym uderzeniem zniszczyli życie całej rodziny"
Fiłaszkin odniósł się do ataku we wpisie opublikowanym w komunikatorze Telegram.
"Rosjanie doskonale wiedzą, w co i czym strzelają. (Uderzenie) amunicją kasetową w budynki mieszkalne to świadome dążenie do zadania jak największych strat cywilom. Jednym uderzeniem zniszczyli życie całej rodziny" - napisał szef władz obwodowych.
Ponownie zaapelował do mieszkańców obwodu donieckiego o ewakuację ze względu na zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami. "Dorośli odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci. Ewakuacja dzisiaj to decyzja, która może uratować im życie" - podkreślił.
Kilka dni wcześniej atak na Kramatorsk. Zginęło 35 osób
W czwartek, 8 października, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na pobliski Kramatorsk. Według informacji przekazanych przez ukraińskie władze w wyniku uderzenia bomby kierowanej w dwa autobusy rejsowe oraz ataku drona zginęło łącznie 35 osób.