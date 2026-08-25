Świat Pożar rosyjskiej rafinerii po ataku dronów. Lokalne władze: dwie osoby zginęły Oprac. Justyna Sochacka |

Ukraińskie operacje dronowe (nagranie poglądowe) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O śmierci dwóch osób poinformował w Telegramie gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew. Przekazał, że po ataku bezzałogowców lokalna rafineria stanęła w płomieniach.

W poniedziałek szef władz regionu przekazał, że dwoje dzieci zginęło, a dziewięć osób zostało rannych, gdy fragmenty dronów spadły na prywatne przedszkole w mieście Krasnodar.

Ukraińskie ataki na obiekty energetyczne w Rosji

Od początku roku trwa fala ukraińskich uderzeń w obiekty energetyczne w Rosji oraz na okupowanym przez nią Krymie. Jak podkreśla rząd Ukrainy, celem nalotów jest między innymi osłabienie rosyjskiej gospodarki i zakłócenie logistyki na froncie.

W Ukrainie trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach w nocy z poniedziałku na wtorek, w tym dwie w obwodzie zaporoskim (na południowym wschodzie kraju) i jedna w Charkowie (na wschodzie).