Pożar rosyjskiej rafinerii po ataku dronów. Lokalne władze: dwie osoby zginęły
O śmierci dwóch osób poinformował w Telegramie gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew. Przekazał, że po ataku bezzałogowców lokalna rafineria stanęła w płomieniach.
W poniedziałek szef władz regionu przekazał, że dwoje dzieci zginęło, a dziewięć osób zostało rannych, gdy fragmenty dronów spadły na prywatne przedszkole w mieście Krasnodar.
Ukraińskie ataki na obiekty energetyczne w Rosji
Od początku roku trwa fala ukraińskich uderzeń w obiekty energetyczne w Rosji oraz na okupowanym przez nią Krymie. Jak podkreśla rząd Ukrainy, celem nalotów jest między innymi osłabienie rosyjskiej gospodarki i zakłócenie logistyki na froncie.
W Ukrainie trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach w nocy z poniedziałku na wtorek, w tym dwie w obwodzie zaporoskim (na południowym wschodzie kraju) i jedna w Charkowie (na wschodzie).