Atak na znanego obrońcę praw człowieka. "Sprawca próbował pociąć mu twarz i go udusić"

Znany rosyjski obrońca praw człowieka Igor Kaliapin został zaatakowany w domu w obwodzie niżnonowogrodzkim - poinformowały w czwartek rano rosyjskie media. Mężczyzna trafił do szpitala, sprawca został zatrzymany.

"W środę wieczorem w obwodzie niżnonowogrodzkim doszło do ataku na członka Rady Praw Człowieka (przy prezydencie Rosji - red.) Igora Kaliapina. Sprawca próbował pociąć mu twarz i go udusić. Naszemu koledze udało się wezwać policję i przestępca został zatrzymany. Obecnie trwają czynności śledcze" - przekazała Rada Praw Człowieka na kanale Telegram.

Napastnik "przedstawił się"

Do ataku na Kaliapina doszło w środę wieczorem. Obrońca praw człowieka przebywał w tym czasie w domu na wsi. Sprawca - jak podał dziennik "Moskowskij Komsomolec" - twierdził, że jest szefem wydziału kryminalnego MSW w Niżnym Nowogrodzie. Najpierw był w domu sąsiada Kaliapina, później wszedł do domu obrońcy praw człowieka. "Podczas rozmowy napastnik powalił Kaliapina na ziemię i zaczął go dusić" - relacjonował "Moskowskij Komsomolec".