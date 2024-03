Usłyszeliśmy strzały. Na początku nie rozumieliśmy, co się stało. Potem na własne oczy widziałem, jak weszli terroryści i zaczęli do wszystkich strzelać - relacjonował jeden ze świadków piątkowego ataku na halę koncertową pod Moskwą. "Strzelanina zaczęła się w kolejce do wejścia do budynku i na sali koncertowej" - relacjonują inni świadkowie. W stolicy Rosji wzmocniono środki bezpieczeństwa.

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w piątek halę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą, gdzie miał odbyć się koncert zespołu Piknik, który w 2016 roku dostał zakaz wjazdu do Ukrainy za występowanie na okupowanym przez Rosję Krymie.

Według FSB w ataku zginęło 40 osób, a około 100 zostało rannych.

Lokalne media donoszą, że napastnicy otworzyli do ludzi ogień, są też doniesienia o eksplozjach. W budynku wybuchł pożar, który zniszczył go w znacznej mierze. W budynku mogą wciąż być uwięzieni ludzie. Około 100 osób udało się uratować z piwnicy.

Widownia w Crocus City Hall NEXTA

Świadek: weszli terroryści i zaczęli strzelać do wszystkich

- Siedziałem w holu na piętrze, tam gdzie były balkony. Usłyszeliśmy strzały. Na początku nie rozumieliśmy, co się stało. Potem na własne oczy widziałem, jak weszli terroryści i zaczęli do wszystkich strzelać - relacjonował jeden ze świadków ataku.

Dodał, że napastnicy "na koniec rzucili koktajl Mołotowa i wszystko stanęło w ogniu".

- Zaprowadzono nas do wyjścia. Okazało się, że wyjście było zamknięte. Biegaliśmy po całym Crocus City, próbując znaleźć wyjście, ale bezskutecznie - opowiadał mężczyzna. - Weszliśmy do piwnicy. Tam czekaliśmy na służby ratunkowe - dodał.

Pod Moskwą doszło do strzelaniny i pożaru Reuters

"Strzelanina zaczęła się w kolejce do wejścia"

"Strzelanina zaczęła się w kolejce do wejścia do budynku i na sali koncertowej" - relacjonują inni świadkowie ataku w Krasnogorsku pod Moskwą. "Według nich napastnicy byli uzbrojeni w karabinki automatyczne, miotacze ognia i różną amunicję" - podaje portal Ważnyje Istorii.

Napastnicy strzelali do ludzi i podpalili salę koncertową. W czasie ucieczki ludzie zaczęli się wzajemnie taranować - relacjonuje serwis.

Portal cytuje również kobietę, która miała relacjonować, że jej matka i siostra stały w kolejce do wejścia, bo spóźniły się na koncert. "Zaczęli strzelać do ludzi, jednocześnie podpalili salę, strzelali do ludzi na parterze" - donosi portal.

"Pamiętam, że na sali byli ludzie w różnym wieku - i starsi, i nawet z małymi dziećmi" - powiedziała portalowi Meduza Olga, która była na miejscu zdarzenia.

Nagranie z sali koncertowej pod Moskwą, gdzie doszło do strzelaniny Nexta

"Byłam już w sali na swoim miejscu, gdy wszystko się zaczęło, i nie zdałam sobie od razu sprawy, co się dzieje. Pięć minut przed rozpoczęciem koncertu słychać było dziwny szum (...)" - relacjonowała kobieta. "Potem było słychać wybuchy jakby petard, nie uświadomiłam sobie od razu, że to strzały. (...) Strzelano dosyć daleko ode mnie, w holu. Potem przez salę przebiegli pracownicy Crocusa i wszystkich zagonili do sceny, przez nią udało się dotrzeć do wyjścia. Kiedy biegłam, słyszałam, jak krzyczeli ludzie, którzy kogoś zgubili w tłumie" - dodała.

W Moskwie wzmocniono środki bezpieczeństwa

Według niektórych źródeł część sprawców piątkowego ataku zabarykadowała się w budynku, są też doniesienia, że czterem z nich udało się zbiec z miejsca zdarzenia. Rosyjskie jednostki specjalne rozpoczęły szturm na zaatakowaną halę koncertową.

Władze odwołały wszystkie masowe wydarzenia w Moskwie w ten weekend. Wzmocniono środki bezpieczeństwa na lotniskach i stacjach kolejowych.

Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że dwa tygodnie temu ambasada USA w Rosji ostrzegła przed planami ataku "ekstremistów" w Moskwie, w tym na koncertach. Władimir Putin odpowiedział, że wygląda to na "szantaż i próbę zastraszenia, zdestabilizowania" rosyjskiego społeczeństwa.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) atak na halę koncertową to świadoma prowokacja reżimu Putina, przed którą ostrzegała wspólnota międzynarodowa.

Atak na halę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku Maxim Shemetov / Reuters / Forum

Autorka/Autor:momo/kab

Źródło: TVN24, PAP