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"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Korweta Bojkij po ataku na bazę w Kronsztadzie (03.06.2026)
Korweta Bojkij po ataku na bazę w Kronsztadzie (03.06.2026)
Źródło zdj. gł.: t.me/robert_magyar
Wielki dym nad Petersburgiem przyćmił nie tylko propagandowe wydarzenie Władimira Putina. W tym samym czasie nastąpił inny atak, który pozostał niemal niezauważony: na główną bazę rosyjskiej Floty Bałtyckiej i jeden z jej najnowocześniejszych okrętów. Artykuł dostępny w subskrypcji

Drony ukraińskie FP-1 pokonały tamtej nocy blisko tysiąc kilometrów. Uderzyły 3 czerwca nad ranem w strategiczne cele w rejonie Petersburga, gdzie właśnie rozpoczynało się propagandowe wydarzenie roku, Międzynarodowe Forum Ekonomiczne z udziałem przywódcy Rosji Władimira Putina.

Zdjęcia słupów dymu nad Petersburgiem podczas otwarcia Forum obiegły świat i były dotkliwym ciosem w reputację Moskwy. Przysłoniły jednak zarazem inny trafiony tego dnia cel, który zabolał Rosjan równie mocno. Ukraińskie drony spadły na główną bazę Floty Bałtyckiej w pobliskim Kronsztadzie. I to tam Moskwa poniosła najdotkliwsze materialnie straty - prawdopodobnie zniszczony został jeden z najnowocześniejszych rosyjskich okrętów, korweta rakietowa Bojkij.

Pozostało 88% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie znaczenie ma rosyjska korweta Bojkij?
Jak eksperci oceniają efekty tego ataku?
Jak udało się tak skuteczne uderzenie w główną bazę Floty Bałtyckiej?
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Tagi:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWojsko rosyjskieSankt PetersburgWładimir Putin
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
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