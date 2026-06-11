"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"

Korweta Bojkij po ataku na bazę w Kronsztadzie (03.06.2026)

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Drony ukraińskie FP-1 pokonały tamtej nocy blisko tysiąc kilometrów. Uderzyły 3 czerwca nad ranem w strategiczne cele w rejonie Petersburga, gdzie właśnie rozpoczynało się propagandowe wydarzenie roku, Międzynarodowe Forum Ekonomiczne z udziałem przywódcy Rosji Władimira Putina.

Zdjęcia słupów dymu nad Petersburgiem podczas otwarcia Forum obiegły świat i były dotkliwym ciosem w reputację Moskwy. Przysłoniły jednak zarazem inny trafiony tego dnia cel, który zabolał Rosjan równie mocno. Ukraińskie drony spadły na główną bazę Floty Bałtyckiej w pobliskim Kronsztadzie. I to tam Moskwa poniosła najdotkliwsze materialnie straty - prawdopodobnie zniszczony został jeden z najnowocześniejszych rosyjskich okrętów, korweta rakietowa Bojkij.