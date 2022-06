Ukraiński hymn i ludowa piosenka w popularnej rosyjskiej rozgłośni

Rozgłośnia poinformowała o ataku hakerskim w środę na kanale Telegram. Podała inną częstotliwość do odbioru radia, poradziła także słuchaczom, by śledzili jej doniesienia na YouTube.

Redaktor naczelny radia Aleksiej Worobiow potwierdził w rozmowie z państwową agencją TASS, że Kommiersant FM padł ofiarą hakerów. Dowodził, że to "nie była dywersja w zespole, że faktycznie doszło do ataku". Pracownicy rozgłośni opowiadali dziennikarzom innych redakcji, że "nie rozumieją, jak mogło do tego dojść".