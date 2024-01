Cios w interesy "przyjaciela Putina" nad Morzem Bałtyckim

Ukraina po raz trzeci w ciągu zaledwie kilku dni zaatakowała rosyjską infrastrukturę energetyczną. Pod Petersburgiem zapalił się terminal koncernu należącego do przyjaciela Władimira Putina, miliardera Giennadija Timczenkę - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times.

Ukraina w dalszym ciągu nasila ataki na rosyjską infrastrukturę naftową i gazową. Po atakach na magazyn ropy należący do firmy Rosnieft, gdzie w czwartek i piątek doszło do eksplozji, w niedzielę został zaatakowany przez drony terminal Nowateku, głównego rosyjskiego producenta skroplonego gazu ziemnego - przypomniał The Moscow Times.