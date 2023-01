"Rosyjski Rambo" kiedyś gościł u Putina, teraz za słowa o wojnie Kreml uznał go za "zagranicznego agenta"

W weekend Agencja TASS podała, że tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości uznało Smoljaninowa za "zagranicznego agenta". Jak informuje CNN, przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bastrykin zarządził też wszczęcie postępowania karnego przeciwko aktorowi. To pokłosie, wywiadu, jakiego Smoljaninow udzielił dziennikarzowi "Nowaja Gazeta Europa" w zeszłym tygodniu. - Czuję tylko nienawiść do ludzi po drugiej (rosyjskiej) stronie frontu - przyznał aktor przebywający obecnie na emigracji. Jak dodał, jego "były kolega" poszedł walczyć po stronie Rosji. - Czy zastrzeliłbym go? Bez żadnych wątpliwości! - stwierdził. Kwestię swojej ewentualnej walki po stronie Ukrainy nazwał "otwartą opcją". - Jeśli miałbym iść na tę wojnę, to walczyłbym tylko za Ukrainę - zaznaczył.