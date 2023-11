Rosjanie nie dostarczyli pocisków, kontrakt miał opiewać na setki milionów dolarów

Strona rosyjska nie dostarczyła broni do Armenii, za którą zostały zapłacone pieniądze. Trwają negocjacje w celu znalezienia rozwiązania problemu - oświadczył szef ormiańskiego rządu Nikol Paszynian, cytowany przez rosyjską państwową agencję TASS.

- Możliwości jest wiele, na przykład zmniejszenie zadłużenia Armenii wobec Federacji Rosyjskiej w zamian za zapłaconą kwotę - mówił w piątek Nikol Paszynian . Jak stwierdził, obecnie "sama Federacja Rosyjska potrzebuje broni". - Jesteśmy gotowi do współpracy, mamy nadzieję, że dyskusje przyniosą konkretne rezultaty – powiedział premier Armenii.

Rosja "sama potrzebowała tych rakiet"

Według doniesień ormiańskiej prasy, na które powołuje się niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times, chodzi o umowę podpisaną kilka lat temu między resortem obrony Armenii i rosyjskim producentem uzbrojenia Spław na dostawę rakiet Smiercz. Rakiety te miały być gotowe do odbioru, ale strona ormiańska miała ich nie odebrać z rosyjskich magazynów. Później Rosja przypuściła inwazję zbrojną na Ukrainie i sama potrzebowała tych rakiet - napisał The Moscow Times.