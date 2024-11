"Armagedon z masłem". W Rosji fala kradzieży

W Rosji rośnie liczba przypadków kradzieży masła po gwałtownym wzroście cen tego produktu - informują niezależne rosyjskie portale. W Moskwie zatrzymano dwóch uzbrojonych w noże mężczyzn, którzy - nie zwracając uwagi na kamery monitoringu - zapakowali do plecaka 25 kostek masła i usiłowali uciec.

Moskiewska prokuratura poinformowała, że do próby kradzieży masła z supermarketu przy Szosie Leningradzkiej doszło pod koniec października. Napastnicy weszli do sklepu i włożyli do plecaka 25 opakowań. Nawet nie próbowali ukrywać się przed kamerami monitoringu. Pracownica placówki zauważyła złodziei i usiłowała ich zatrzymać. Jeden z nich ją uderzył, a drugi zagroził nożem. Mężczyźni - jak podała prokuratura - zostali zatrzymani, grozi im więzienie.