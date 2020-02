Dowodził wojskami łączności, walczył w Syrii. Ważny rosyjski generał aresztowany

Wiceszef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych generał Chalil Arsłanow został zatrzymany w Moskwie i aresztowany na dwa miesiące. Zarzucono mu defraudację przy zakupie środków łączności. Wojskowy nie przyznaje się do winy.

Śledztwo, w którego wyniku jeden z najważniejszych - w ocenie mediów - rosyjskich generałów usłyszał zarzuty, toczy się od 2013 roku. Według dochodzenia doszło do przywłaszczenia funduszy podczas zawierania kontraktu państwowego na dostawę wojskowego sprzętu specjalnego. Jak pisał dziennik "Kommiersant", jeden z wątków dotyczy dostaw z Chin sprzętu, który rzekomo miał być wyprodukowany w Rosji. Zdaniem śledczych na granicy zamieniano na nim etykiety.

W związku ze sprawą zatrzymano kilka osób z władz firmy Wojentelekom. Przedsiębiorstwo to produkuje sprzęt łączności podwójnego przeznaczenia oraz dostarcza strukturom państwowym systemy telekomunikacyjne i informatyczne. Wśród osób objętych śledztwem jest też Aleksandr Ogłoblin z władz Głównego Zarządu Łączności rosyjskich sił zbrojnych. Osoby te złożyły zeznania obciążające generała. Arsłanow twierdzi natomiast, że został oczerniony przez podwładnych i związanych z nimi handlowców.

Wojskowy od 1981 roku

Wiceszefowi sztabu generalnego przedstawiono zarzuty pod koniec stycznia. Zakazano mu opuszczania kraju. W piątek rano zatrzymali go funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i przewieźli do sądu wojskowego, który przychylił się do wniosku o dwumiesięczny areszt tymczasowy.