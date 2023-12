Nie uczestniczył w rozprawie, nie wysyła listów, wcześniej zasłabł

Nie wiadomo, co dzieje się z uwięzionym w łagrze liderem opozycji antykremlowskiej Aleksiejem Nawalnym - alarmują jego współpracownicy. Polityka nie podłączono za pośrednictwem wideo, aby mógł uczestniczyć w rozprawie i nie dopuszczono do niego prawników. W ubiegłym tygodniu Nawalny zasłabł w celi i podano mu kroplówkę.

"Nie wiemy, co to było, ale biorąc pod uwagę to, że nie dają mu jedzenia, trzymają w karcerze bez wentylacji i ograniczyli czas spacerów do minimum, wygląda to na głodowe omdlenie" - napisała w mediach społecznościowych. Później adwokaci widzieli Nawalnego i jego stan był w porządku - dodała.