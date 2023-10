Antyizraelskie zamieszki w Rosji. ISW: Kreml będzie miał problem z przekonaniem ludzi, że sytuacja jest pod kontrolą

Waszyngtoński think tank odniósł się w ten sposób do niedzielnych zajść w Machaczkale, głównym mieście republiki Dagestanu, gdzie tłum zablokował miejscowe lotnisko po pogłoskach, że do regionu przybywają samolotem uchodźcy z Izraela. Kanał na Telegramie, który rozpowszechniał te pogłoski, obecnie już nie działa, co może być pierwszym sygnałem, że władze rosyjskie usiłują zdusić w zarodku dalsze demonstracje. Przy czym, jak zauważył ISW, Kreml nie wypowiadał się do tej pory w tej sprawie i wydaje się, że reakcję pozostawił władzom regionalnym.