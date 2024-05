"Dobry żołnierz" Putina zastąpi Szojgu. Stoi przed nim trudne zadanie

Prezydent Władimir Putin zaproponował na nowego ministra obrony Rosji wicepremiera Andrieja Biełousowa. Człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z armią, zastąpi na tym stanowisku Siergieja Szojgu, kierującego resortem obrony od 12 lat. Biełousow, wieloletni doradca Putina, jest przede wszystkim ekonomistą. Jego zadaniem - oceniają eksperci - będzie wprowadzenie innowacji w rosyjskiej armii, co w warunkach sankcji będzie "trudne" do wykonania.